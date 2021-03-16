В Омске в четвертый раз будут судить экс-главу Тевризского района, обвиненного в мошенничестве

Тарасову отметили оправдательный приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего главу Вячеслава Тарасова судили за махинации при закупке скота для вверенного ему Тевризского района в 2016-2018 годах. По версии следствия, он, используя служебное положение, оказался причастен к похищению 8,2 млн рублей, выделенных из бюджета.

Его судили за мошенничество в особо крупном размере и оправдали решением Центрального райсуда. Это не устроило гособвинение.

– На оправдательный приговор государственным обвинителем принесено апелляционное представление, с доводами которого судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда согласилась, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – 11 марта по инициативе стороны обвинения оправдательный приговор отменен с направлением материалов дела на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.

Добавим, что Тарасова будут судить уже в четвертый раз. В декабре 2019 года он попадал в поле зрения представителей Фемиды по указанному выше уголовному делу. Также бывшего руководителя района судили за хищение в особо крупном размере и приговорили к 3 годам условно. В январе 2017-го прокуратура пыталась оспорить решение и добивалась реального срока для фигуранта. Но приговор оставили в силе.

Кроме того, в богатом уголовном прошлом Тарасова был и суд по традиционной для чиновников статье о превышении должностных полномочий. Тогда он сумел избежать наказания из-за истечения сроков давности преступления.