Омскстат: больше всего омичи зарабатывают в медицине и IT-технологиях

Зарплаты существенно отличаются в зависимости от вида деятельности. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Омские статистики подсчитали, сколько зарабатывали омичи, трудящиеся в маленьких компаниях с численностью штата от 16 до 100 человек. В таких фирмах работают 12% всех трудоспособных омичей. За прошлый год их денежный оборот составил 11% от общего оборота в Омской области.

Больше всех по данным статистики зарабатывают в сфере информационных технологий. Фото: Омскстат

По данным исследования Омскстата, сотрудники таких фирм в прошлом году получали в среднем 30 тысяч рублей. Но в зависимости от сферы деятельности компании менялся и уровень зарплаты. Больше всех получали в сфере IT – 42 111 т.р., на втором месте работники медицины и соцуслуг – 41 983 т.р., на третьем месте уровень зарплат в сфере науки и технически – 38 085т.р.

Самыми низкоплачиваеми оказались профессии в сфере администрирования – 17 598 т.р., и культуры, спорта и развлечений – 17 889 т.р.

Больше всего работников оказались заняты в сфере образования. Фото: Омскстат

Больше всего работников, трудящихся на малых предприятиях, зафиксировали в сфере образования. Там работает, по данным статистики 12,1 тысяча человек, следующими по популярности оказались сферы торговли – 10,8 тысяч человек и строительства – 9,5 тысяч. Меньше всего людей работают в сфере культуры и спорта, всего 0,1 тысяча человек.