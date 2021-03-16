В Омской области за сутки коронавирусом заразились 84 человека

Ситуация с коронавирусом в регионе пока остается относительно стабильной. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным минздрава в Омской области за сутки обнаружили 84 зараженных коронавирусом. 52 человека смогут лечиться дома, а 32 человека заняли места в ковидных госпиталях. Общее число зараженных с момента начала наблюдений составило 42 362 человека.

Выздоровели за последние сутки 202 омича. Этот показатель несколько недель практически не опускается ниже 200 человек. За все время пандемии победить коронавирус смогли 33 398 человек.

К сожалению, ковид продолжает уносить жизни людей. За сутки в Омске скончались 4 человека. За все время пандемии 1 274 омича.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 37, Муромцевский район – 11, Большереченский район – 8, Колосовский район – 7, Азовский район – 5, Шербакульский район – 3, Калачинский, Таврический район – 2, Исилькульский, Москаленский, Называевский, Нижнеомский, Омский, Павлоградский, Русско-Полянский, Саргатский, Черлакский районы - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.