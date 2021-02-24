Поверять или заменить?

Особенность любого прибора учета газа состоит в том, что исправность его работы завод-изготовитель гарантирует лишь на определенный срок – межповерочный интервал. Этот срок может варьировать от 5 до 12 лет в зависимости от вида счётчика, он указан в паспорте прибора. Когда межповерочный интервал заканчивается, счётчик нужно поверить или заменить на новый.

- В соответствии с законодательством собственники несут ответственность за установленные у них приборы учета газа, - поясняет заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Артем Немцев. – В случае, если наступает срок поверки и абонент её не произвел, показания такого счетчика к начислению не принимаются, а начисления производятся по нормативу. У абонента есть два способа дальнейших действий: заменить прибор учета на новый или поверить уже установленный.

В любом случае надо обратиться в специализированную организацию, осуществляющую ремонт и техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО). За собственников квартир в многоквартирных домах договор с такими организациями заключает управляющая компания, а хозяева индивидуальных домовладений делают это самостоятельно. Специалист компании, осуществляющей ТО ВДГО, демонтирует прибор для направления на поверку в Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области (ЦСМ), либо по желанию владельца заменит его на новый. Что экономичнее – поверка или замена?

Экономичнее поверка, но и тут есть свои «но». Для поверки счетчик надо демонтировать, направить на измерительную станцию ЦСМ, где его поверят и, в случае, если он по-прежнему исправен, то его снова установить и опломбировать. Из практики поставщика газа – часты случаи, когда после поверки счётчики через непродолжительное время выходили из строя, и абонентам их приходилось менять на новые. Получается, они потратили время, усилия и деньги на поверку, а итог один – все равно счетчик пришлось менять.

Что будет, если срок поверки прибора учета газа наступил, а абонент поверку не произвел или прибор не заменил?

- Такой абонент переводится на нормативное начисление, - комментирует ситуацию Артем Немцев. - При этом суммы начисления по нормативам в случае, если газ используется для отопления, существенны, они в разы больше, чем по показаниям счётчика. Поэтому поверять или заменять счётчик нужно заблаговременно.

Какие ещё неисправности счётчика могут стать причиной доначислений?

Они бывают двух видов: естественные, например, когда разрядился элемент питания и погасло табло счетчика, либо умышленные, когда абонент «попытался повлиять» на достоверность работы счетчика газа, нарушив целостность корпуса или воздействовал на его работу с помощью магнита. Это расценивается как вмешательство в работу прибора учёта и может повлечь за собой меры, предусмотренные законодательством – поставщик газа будет производить доначисления по нормативу с применением повышающего коэффициента 10 за 3 месяца, предшествующих дате выявления такой неисправности. Также причиной доначислений может послужить нарушение целостности пломб поставщика газа или завода-изготовителя прибора.

Важно!

Если вы обнаружили, поломку прибора учета газа или повреждение целостности пломб, следует, как можно скорее сообщить об этом поставщику газа – ООО «Газпром межрегионгаз Омск». В этом случае начисление будет производится по нормативам потребления до устранения этого нарушения. Если поломку или нарушения выявит контролёр поставщика газа, то поставщик газа обязан будет произвести доначисления по нормативам за 6 месяцев, предшествующих дате выявления такой неисправности.

Кстати

Куда обращаться за поверкой

Необходимо обращаться в организацию, с которой заключен договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования, для снятия и установки счетчика газа после поверки и в Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области для поверки (г. Омск, ул. 24-я Северная, 117а).