Чем грозит самовольное подключение к газовой сети

- Начисление платы за потребленный газ в этих случаях происходит по мощности установленного газового оборудования за 3 месяца, которые предшествовали дате выявления несанкционированного подключения, - поясняет начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова. - Если мощность оборудования определить невозможно, то начисления за газ производится по нормативу с повышающим коэффициентом 10. (п. 62 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 года №354). За 2 месяца текущего года контролерами поставщика газа выявлено 5 случаев несанкционированного подключения. В 2020 году их было 13, а в 2019 – 28. При несанкционированном подключении сумма начислений за газ нередко достигает значительных сумм – 100 и более тысяч рублей. При отказе оплачивать их добровольно документы передаются в суд. Так, недавно судом было вынесено решение о взыскании с жительницы Октябрьского округа г. Омска в пользу поставщика газа ущерба в размере более 136 тысяч рублей, а также расходы по оплате госпошлины и судебные издержки. Следует помнить, что штраф за хищение газа составляет от 10 до 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность – до 2 лет лишения свободы.

Когда счётчик проще заменить

При расчете размера оплаты за газ к учету принимаются показания счетчиков при условии, что у них не истек межповерочный интервал. Заводы-изготовители устанавливают его в диапазоне от 5 до 12 лет в зависимости от вида счетчика и указывают в паспорте прибора.

- В случае, если наступает срок поверки счётчика, а абонент ее не произвел, то начисления производятся по нормативу, - говорит Елена Лисеенкова. - У абонента есть 2 способа дальнейших действий: заменить ПУ на новый или поверить уже установленный. Поверить счетчик экономичнее, но на практике часты случаи, когда через непродолжительное время после поверки счетчик выходит из строя. Тогда абонентам приходиться приобретать и устанавливать новый счетчик. Никакой экономии не получается.

Демонтаж счетчика для направления на поверку и установку поверенного счетчика или замену старого счетчика на новый осуществляет специализированная организация, с которой у абонента заключен договор на техобслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. Узнать контакты этой организации жители многоквартирных домов могут в управляющей компании, а собственники частных домов напрямую заключают договор с такой организацией. Расчеты по показаниям поверенного или нового счётчика возобновляются со дня установки пломбы поставщика газа.

НА ЗАМЕТКУ

Не так давно в продаже появились интеллектуальные счетчики. От привычных моделей они отличаются наличием специальной программы, с помощью которой они отправляют поставщику газа показания с помощью СМС-сообщения в определенный период, который задаётся абонентом. Данные с умного прибора автоматически попадают в базу поставщика газа, и у абонента нет необходимости передавать показания самостоятельно. Такие счетчики экономят время своего владельца и деньги, так как своевременная передача показаний исключает возможность начисления по среднемесячному потреблению и по нормативам потребления коммунальных услуг.

КСТАТИ

Передавать показания счётчика газа следует до 20 числа текущего месяца, а платить за газ нужно до 10 числа месяца, следующего за расчетным.