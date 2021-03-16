Исправное газовое оборудование – залог безопасности

Природный газ используют по разным направлениям – для пищеприготовления, подогрева воды, отопления. Чтобы работа газового оборудования, обеспечивающего бытовой комфорт, была безопасной, необходимо следить за его исправностью, во избежание аварийных ситуаций.

- Для этого не менее одного раза в год нашими специалистами проводится плановое техническое обслуживание и ремонт внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования (ТОиР ВДГО/ВКГО) – рассказывает Сергей Жучков. – Во время планового техобслуживания сотрудники «Омскоблагаза» проверяют состояние газового оборудования, определяют необходимость его ремонта или замены, проводят инструктаж по правилам безопасного использования газа. Минимальный перечень выполняемых работ предусмотрен законом (Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410).

Согласно действующему законодательству абоненты обязаны предоставить газовикам доступ в свою квартиру или дом для выполнения работ по ТОиР ВДГО/ВКГО. Однако нередки случаи, когда люди, игнорируют эту обязанность, подвергая опасности свою семью и окружающих людей. Кодексом об административных правонарушениях установлены штрафы для таких лиц до 2000 рублей. Так, только за четвертый квартал 2020 года в Омской области было вынесено 71 административное решение по недопускам. Тем, кто несмотря на штрафы, отказывает в допуске специалистам два или более раза, специалисты «Омскоблгаз», руководствуясь принципом безопасности, могут ограничить подачу газа.

НА ЗАМЕТКУ

Как узнать, когда будет проводиться техобслуживание?

На сайте Омскоблгаза в разделе «Потребителям» размещён график работ по техобслуживанию газового оборудования на 2021 год. Так за 3 дня до начала проведения этих работ абонентов информируют объявлениями на информационных досках подъездов. Кроме того, дату ТО ВДГО можно узнать на газовом участке (номер телефона указан в абонентской книжке) или в управляющей компании.

ВАЖНО

Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования и допуск газовиков для его проверки – обязательное условие, обеспечивающее безопасность при использовании газа.

АО «Омскоблгаз», г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6А, (3812) 208-548, www.omskoblgaz.ru