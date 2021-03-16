Жители Центрального округа Омска снова дышали сероводородом

Выбросы обнаружили на выходных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обь-Иртышское УГМС опубликовало данные мониторинга омского воздуха за прошлые выходные. В пробах, взятых 13 марта в Центральном округе, обнаружили сероводород. Его предельное содержание было превышено в 1,2 раза. В других районах города выбросы не обнаружили.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в ближайшие несколько дней будет ветрено и все опасные примеси из атмосферы быстро сдует. Обещают, что благодаря этому омский воздух останется относительно чистым вплоть до среды, 17 марта.