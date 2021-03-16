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Общество16 марта 2021 10:19

Жители Центрального округа Омска снова дышали сероводородом

Выбросы обнаружили на выходных
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Выбросы обнаружили на выходных.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обь-Иртышское УГМС опубликовало данные мониторинга омского воздуха за прошлые выходные. В пробах, взятых 13 марта в Центральном округе, обнаружили сероводород. Его предельное содержание было превышено в 1,2 раза. В других районах города выбросы не обнаружили.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в ближайшие несколько дней будет ветрено и все опасные примеси из атмосферы быстро сдует. Обещают, что благодаря этому омский воздух останется относительно чистым вплоть до среды, 17 марта.