В Омской области водитель грузовика, по вине которого погиб человек, отделался условным сроком

Иск родных о материальной компенсации погибшего удовлетворили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшное ДТП случилось на трассе в Марьяновском районе в конце 2019 года. 47-летний водитель КамАЗа допустил столкновение с большегрузом Volvo. В результате происшествия 50-летний мужчина, управлявший вторым грузовиком, от полученных травм погиб на месте происшествия.

Виновника трагедии судили.

– Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с установлением испытательного срока на 2 года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1,5 года, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Исковые требования родственников пострадавшего судом удовлетворены. В счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, с осужденного взыскано 800 тысяч рублей.