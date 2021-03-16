Омчика после 10 дней переговоров с мошенниками лишилась 2 миллионов

омичка действовала по указания мошенников, чтобы не стать жертвой других мошенников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще одна омичка стала жертвой телефонных аферистов. Ей позвонили якобы из отдела безопасности банка и объяснили, что произошла утечка данных клиентов. Поэтому в несколько банков от ее имени мошенники подали заявки на крупные кредиты. И здесь аферист сделала необычное заявлении. Чтобы эти деньги не попали к мошенникам, омичке необходимо самой взять кредит. Женщина поверила и в течение 10 дней взяла 5 кредитов, деньги от которых она переводила на специальный счет. Когда мошенник перестал отвечать на звонки, омичка поняла, что доверилась преступнику.

Сейчас по этому факту проводится следствие, как рассказали в пресс-службе полиции. Выясняется, куда уходили деньги и откуда поступали звонки. А женщине все же придется самостоятельно рассчитываться с огромными кредитами.