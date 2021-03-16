Прокуратура обжалует слишком мягкий приговор, вынесенный омской банде сутенеров

Прокуратура будет добиваться ужесточения наказания для участников омской банды сутенеров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омском облсуде будут рассматривать сразу несколько апелляций, поданных по уголовному делу омских сутенеров. Причем решение Куйбышевского суда не устроило как гособвинение, так и фигурантов.

Жалобы подали двое потерпевших, а также представитель прокуратуры. Он посчитал приговор слишком мягким, мотивируя свою позицию так: при вынесении решения не было учтено отягчающее обстоятельство – преступление совершено группой лиц. Зато приняли в расчет наличие на иждивении у главаря банды Алексея Даниленко брата-инвалида и пожилой матери, а также тот факт, что сутенер является лауреатом премии губернатора при работе с талантливой молодежью. Последний аргумент кажется наиболее нелепым с учетом того, что в суде установлен факт вовлечения подростка в занятие проституцией.

Напомним, изначально прокуратура предлагала наказать Даниленко лишением свободы на 9 лет. В результате он получил только 4, а его правая рука Ерлан Кусаинов – 2,5 года колонии. Еще несколько фигурантов отделались условными сроками. По двум эпизодами участники группировки и вовсе избежали наказания из-за истечения срока давности преступления.

Прокуратура намерена добиваться более серьезного наказания для главных организаторов банды. Кроме того, гособвинитель настаивает на необходимости заменить условный срок на реальный для одного из подельников Даниленко.

В свою очередь фигуранты также намерены обжаловать решение суда, которое показалось им несправедливо строгим. Один их них подал жалобу лично, двое других – через представителя.