Корма для свиней задержали на границе

10 марта специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Черлакский» задержали 2 тонны комбикорма для свиней. Хотя документы на груз были в порядке (ветеринарный сертификат Таможенного союза на груз присутствовал и свидетельствовал о том, что товар идет транзитом через нашу область из Оренбурга в Казахстан), груз задержали. Дело в том, что согласно Указанию Россельхознадзора от 31.12.2020 № ФС-КС-7/37104 в связи с возникновением вспышки африканской чумы свиней введены временные ограничения на вывоз и транзит через приграничную территорию Омской области свиноводческой продукции, свиней и кормов для животных. По итогам проверки принято решение о запрете дальнейшей транспортировки комбикорма для свиней на территорию Республику Казахстан.