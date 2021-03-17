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Общество17 марта 2021 6:00

Корма для свиней задержали на границе

Ограничение на их вывоз и транспортировку введено из-за вспышки африканской чумы свиней.
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10 марта специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Черлакский» задержали 2 тонны комбикорма для свиней. Хотя документы на груз были в порядке (ветеринарный сертификат Таможенного союза на груз присутствовал и свидетельствовал о том, что товар идет транзитом через нашу область из Оренбурга в Казахстан), груз задержали. Дело в том, что согласно Указанию Россельхознадзора от 31.12.2020 № ФС-КС-7/37104 в связи с возникновением вспышки африканской чумы свиней введены временные ограничения на вывоз и транзит через приграничную территорию Омской области свиноводческой продукции, свиней и кормов для животных. По итогам проверки принято решение о запрете дальнейшей транспортировки комбикорма для свиней на территорию Республику Казахстан.

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