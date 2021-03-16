Управлением Россельхознадзора по Омской области выдано 4 предписания о прекращении действия деклараций на пшеницу и горох

В феврале 2021 года Управлением Россельхознадзора по Омской области в результате мероприятий, проводимых в рамках постоянного контроля при экспорте зерна, установлено 4 факта недостоверного декларирования хозяйствующими субъектами партий пшеницы, общим весом 7,1 тыс. тонн и гороха, весом 1,0 тыс. тонн.

Основанием для выдачи предписаний о прекращении действий декларации послужило не проведение перечня лабораторных исследований по показателям безопасности, предусмотренных требованиями технического регламента ТР ТС 015\2011 «О безопасности зерна».

В нарушение п.3 статьи 4 ТР ТС 015\2011 «О безопасности зерна»ОАО «Цветнополье» (Азовский ННМР) , ИП ГКФХ Варданян Г.Б. (Омский район), КХ «Олеандр» (Черлакский район), ООО «Сельхозводстрой» (Черлакский район) перед реализациейпартий зерна не провели исследования на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов, которые использовались ими при выращивании партий пшеницы и гороха урожая 2020 года.

В целях предотвращения выпуска в обращение зерна, показатели безопасности которого не подтверждены требованиями технического регламента, хозяйствующим субъектам выданы предписания о прекращении действия данных деклараций о соответствии.

В отношении хозяйствующих субъектов возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии с ч.1 ст. 14.44 КоАП РФ «Недостоверное декларирование соответствия продукции».