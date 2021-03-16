В Омске заброшенную гостиницу ДОСААФ купили за 67 миллионов

Сейчас здание гостиницы "Восход" выглядит заброшенным. Фото: Яндекс.Карты

В Омске на протяжении прошлого года пытались продать пятиэтажное здание на улице 3-я Островская. Раньше там находилась гостиница «Восход», но теперь оно заброшено и, можно сказать, полуразрушено. Владеть им продолжал омский ДОСААФ. Несколько раз проводили торги, где пытались продать гостиницу по начальной цене 49,3 миллиона, но желающих так и не нашлось.

Зато в этом году, когда цена ощутимо поднялась почти на 20 миллионов и составила 67,3 миллионов рублей, покупатель неожиданно нашелся. Единственной компанией, которая изъявила желание купить гостиницу, стала ООО «Сибирский региональный союз». Они специализируются на ремонте дорог. Теперь компания получит пятиэтажку площадью 5285,1 квадратных метров и землю под ним общей площадью 9962 квадратов.