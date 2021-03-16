В Омске потратят 110 миллионов на реставрацию здания ФСБ

В Омске хотят масштабно отремонтировать здание ФСБ и МВД. Фото: Яндекс.Карты

О необходимости реставрации здания на улице Ленина, где находятся управления МВД и ФСБ по Омской области, заговорили еще в прошлом году. Этот дом был признан объектом культурно наследия. С изменением законодательства с фасада нужно убрать кондиционеры, а также провести другие работы. Для этого минкульт уже начал поиски подрядчика.

Фирме, которая проведет работы, готовы заплатить 110,6 миллионов рублей из федерального бюджета. За эту сумму подрядчику придется отремонтировать крышу, лепнину на фасаде, восстановить вентиляцию и водостоки, обновить наружнее освещение, поменять кондиционеры, установить обогрев для крыши и водостоков. Внутри здания тоже планируют провести ремонт. Там нужно сделать подвесные потолки, пол из гранита и покрасить стены.

Итоги аукциона подведут уже 13 апреля, в этом же году начать работы, а закончить их через 2 года до 17 октября 2023 года.

Фирме, которая будет заниматься ремонтом здания, придется тщательно отбирать рабочих. Все они должны быть гражданами России, не иметь судимостей. Это прописано в условиях аукциона. Также рабочим будет запрещено пользоваться телефонами во время выполнения работ.