Омский фонд капремонта потратил на собственные нужды 71,6 млн

В последнее время в Омске начали активнее приводить в порядок дома, нуждающиеся в капремонте, но проблема все равно остается серьезной. Фото: Анна МИКУЛА

Фонд капремонта Омской области отчитался о расходах за прошлый год. Выяснилось, что организация потратила в общей сложности около 91,5 млн рублей ассигнований из бюджетов разных уровней.

71,6 млн рублей из этой суммы пошли на собственные нужды фонда, в том числе около 45 млн рублей направили на заработную плату сотрудникам. На закупку товаров и услуг потратили 26,7 млн. Кроме того, еще порядка 6 млн пошли на возврат гражданам ошибочно списанных средств, сообщает «СуперОмск».

При этом за отчетный период фонд капремонта собрал с омичей 2,2 млрд рублей.

Напомним, частично решить проблему с разрушающимися омскими многоэтажками помогли 2 млрд рублей, выделенные из федерального бюджета на ремонт фасадов на домах гостевого маршрута и судебных домов. Но не обошлось без накладок, и ситуация по-прежнему остается сложной.