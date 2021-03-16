Омич хотел снять зарплату, но забрал из банкомата чужие деньги

Омич получил легкие деньги и заработал головное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске будут рассматривать дело 57-летнего омича, укравшего деньги из банкомата. 30 ноября прошлого года омич вечером возвращался домой, когда ему пришла смс о зачислении зарплаты. Омич решил не терять времени снять деньги в ближайшем отделении банка. В одном из банкоматов, работавших в тот вечер, осталась пачка денег. Видимо, предыдущий посетитель в спешке не забрал их и ушел. До того, как купюры снова вернутся в банкомат, оставалось несколько секунд, в это время омич и зашел в отделение. Он недолго колебался и решил взять их себе. Прибавка к зарплате получилась весомая, 9 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В ходе следствия установили, что омич осознавал, что может отставить деньги в банкомате или отдать их сотруднику банка, но не сделал этого. Теперь он предстанет перед судом как обвиняемый по уголовному делу.