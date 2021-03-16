Мэра Омска Оксану Фадину выдвинут на выборы в Госдуму от «Единой России»

Мэр Омска осенью будет участвовать в выборах в Госдуму.

Оксана Фадина может стать главным претендентом на получение мандата на осенних выборах в Госдуму от омской «Единой России». О намерении выдвинуть ее как кандидата от партии рассказала секретарь регионального отделения Вадим Бережной. Он сделал это на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым. Политик поддержал Фадину, отметив, что она положительно проявила себя за годы работы в администрации.

- На мой взгляд, предложение очень правильное. Если Оксана Николаевна будет работать в Госдуме, то Омская область усилит свои позиции на федеральном уровне, - отметил Александр Бурков.

Сама мэр благодарна однопартийцам за оказанное доверие. Она отметила, что решение о ее участи в выборах не стало неожиданностью, эти вопросы уже обсуждались в партии ранее.

- Я ценю доверие, оказанное мне коллегами-однопартийцами, и поддержку губернатора Омской области, Александра Леонидовича Буркова. Необходимо определиться с задачами, которые поставит партия, поговорить с губернатором, командой, главами районов, - сказала Оксана Фадина.

До конца срока мэра остается еще довольно много времени, почти 2 года. Если Фадина получит мандат и решит им воспользоваться, то в Омске будут выбирать нового мэра. О вероятности такого исхода рассказал омский политолог Вадим Дрягин.