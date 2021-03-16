На трассе в Омской области в аварию попал школьный автобус

ДТП случилось на трассе в Москаленском районе. Фото: Госавтоинспекция Омской области

Серьезное ДТП случилось на трассе в Москаленском районе Омской области. Накануне днем там столкнулись легковушка и «газель», перевозившая детей. К счастью, школьный автобус получил незначительные повреждения.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

– Установлено, что водитель автомобиля «Митсубиси», мужчина 1995 года рождения, при движении по автодороге «Челябинск–Новосибирск-Элита», на 4 километре не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со школьным автобусом ГАЗ-322121 под управлением мужчины 1971 года рождения, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

В момент аварии в микроавтобусе кроме водителя и сопровождавшего педагога находились девять детей. Со всеми ними, а также с водителем легковушки все в порядке.