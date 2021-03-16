Мэр Омска Оксана Фадина прокомментировала свое участие выборах в Госдуму

На время предвыборной компании Оксане Фадиной придется сложить мэрские полномочия.

Вчера на встрече губернатора Омской области Александра Буркова с главами региональных отделений парламентских партий стало известно об участии мэра Омска Оксаны Фадиной в предстоящих выборах в Госдуму. Чиновница собирается выдвинуться от партии "Единая Россия". Её кандидатуру считают достойной и секретарь омского отделения партии Вадим Бережной, и глава омского региона.

Сама чиновница отмечает, что уже давно обсуждалась возможность её выдвижения, но как именно она будет избираться, по партийным спискам или по одномандатному округу, пока не решено.

- Я ценю доверие, оказанное мне коллегами-однопартийцами, и поддержку губернатора Омской области, Александра Леонидовича Буркова. Необходимо определиться с задачами, которые поставит партия, поговорить с губернатором, командой, главами районов. Предстоит прохождение процедуры праймериз. В случае, если результат будет положительным, последует разработка программы и участие в предвыборной кампании. Уверена, что смогу принести пользу и городу Омску, и региону в целом. Что касается конкретики – участия в общем списке, или на одном из одномандатных округов, это решение – прерогатива руководства партии, - говорит Оксана Фадина.