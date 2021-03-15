Губернатор обсудил с региональными представителями парламентских партий грядущие выборы

Сегодня за общим столом собрались Губернатор Александр Бурков, секретарь омского отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной, второй секретарь комитета Омского областного отделения КПРФ Андрей Алехин, председатель Совета омского отделения партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» Андрей Жуковский и координатор омского регионального отделения ЛДПР Алексей Клепиков.

Александр Бурков отметил уникальный политический климат Омской области и необходимость его сохранить, чтобы продолжать и дальше совместно работать на благо региона. Губернатор призвал представителей партий в период выборной компании относиться друг к другу уважительно.

«Все парламентские партии примут активное участие в подготовке и проведении избирательной кампании. У каждой своя идеология, свои программные предложения и – что очень важно – очень много сторонников на территории нашего региона. Важно, чтобы в период выборов вы относились друг к другу не как к врагу, а только как к сопернику. История омской политики подтверждает, что в отличие от других регионов у нас не было прямых конфликтов между партиями, всегда вели себя достаточно корректно. Я считаю, что на территории Омской области очень высокая политическая культура, уважительные отношения между партиями. На самом деле это очень важно. В первую очередь для того, чтобы, представляя интересы своей партии, вы решали наболевшие вопросы региона. Чтобы мы с вами сообща выполняли общую задачу - развитие Омской области», – подчеркнул Александр Бурков.

Стороны обсудили ключевые моменты взаимодействия между законодательной и исполнительной властью, основные направления дальнейшей совместной работы. Также Губернатор провел индивидуальные встречи с каждым партийным лидером, в ходе которых обсуждалось, насколько партия готова к участию в выборах, какие ставит перед собой первоочередные задачи и определилась ли с кандидатами для участия в выборах в парламент Российской Федерации.