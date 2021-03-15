Омские налоговики подвели итоги 2020 года по выплатам в консолидированный бюджет

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На официальном сайте Федеральной налоговой службы появился рейтинг 10 крупнейших налогоплательщиков нашего региона по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет страны. Омские предприятия заплатили в прошлом году 33,7 млрд рублей налога на доходы физлиц, что на 13,4% больше, чем в 2019 году. В лидерах списка ОАО «РЖД», Омское региональное отделение фонда соцстрахования РФ и АО «Газпромнефть – Омский НПЗ».

Омской нефтезавод также возглавляет еще один рейтинг, который на прошлой неделе представило региональное управление ФНС, – топ-10 крупнейших налогоплательщиков нашего региона по отчислениям в федеральный бюджет. Эти предприятия направили в общей сложности 49,9 млрд рублей налогов и сборов, что составляет 68,4% от всех поступлений омских налогоплательщиков в бюджет страны.