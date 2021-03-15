В Пушкинке презентовали «Омское пространство Достоевского»

В библиотеке им. А.С. Пушкина сегодня, 15 марта, состоялась презентация юбилейного альбома «Омское пространство Достоевского», изданного в рамках празднования 200-летия писателя. В мероприятии принял участие Губернатор Омской области Александр Бурков.

Десять лет назад был выпущен альбом «Достоевский и Омск: диалог через века». Новое издание, увидевшее свет в конце 2020 года, отражает современные и исторические аспекты омских научных и творческих работ.

Редактор и составитель альбома – заслуженный работник культуры Российской Федерации Лидия Петровна Трубицина. Авторами публикаций являются ученые, краеведы, журналисты, сотрудники музеев, библиотек, театров, представители общественных организаций, деятели культуры и искусства. Благодаря участию в издании в том числе омских режиссеров, художников, фотографов, в альбоме объемно представлено многомерное пространство, связанное с образом великого русского писателя.

- Город Омск вместе с Москвой и Санкт-Петербургом проводит масштабную программу, посвященную 200-летию Фёдора Михайловича Достоевского. На мой взгляд, очень важно, что именно Омск, который, наверное, оставил не самые лучшие впечатления в душе Фёдора Михайловича, потому что это были самые тяжелые годы его жизни, годы каторги, но это то место, которое сформировало в нем свое отношение к людям и новое отношение к вере, его мировоззрение. Он тогда писал, что если бы он не нашел людей, то он бы погиб совершенно. Очень много слов в его произведениях сказано о сибиряках. Я хочу отметить, что и сегодня сибиряки его любят. И я бы хотел поблагодарить Лидию Петровну Трубицину, которая является редактором и составителем этого альбома, всех, кто принимал активное участие в составлении этой книги, кто принимал участие в выпуске этого издания, авторов статей, которые здесь отражены.

Я считаю, что эта работа будет полезна для наших студентов, для работников культуры, работников образования, для научных деятелей. Эта книга войдет в века, и станет тем, чем мы, омичи, можем гордиться.

Я хотел бы всех поздравить с началом большой программы и вручить это издание руководителю библиотеки им. А.С. Пушкина Александру Викторовичу Ремизову. Отмечу также, что эта книга поступит в каждую библиотеку нашей Омской области, - сказал Губернатор Александр Бурков.

В альбоме несколько разделов, освещающих деятельность Литературного музея имени Ф.М. Достоевского, Центра изучения творчества Ф.М. Достоевского при Омском государственном университете имени Ф.М. Достоевского, Омской государственной областной научной библиотеке имени Пушкина и других учреждений культуры Омской области. Отдельные разделы отражают творчество омских художников, литераторов, театральных деятелей. В книге также опубликована поэтическая антология «Посвящение Достоевскому», в которую включены стихотворения поэтов XIX – XXI веков.

Данный масштабный издательский проект к 200-летию Ф.М. Достоевского реализован при поддержке Правительства Омской области.

- Издательские проекты – это всегда замечательные консолидирующие вещи, в альбоме содержатся и статьи научных сотрудников, и работников музеев, библиотек, представителей театральных сообществ. И, конечно, это дань памяти совершенно замечательному, великому человеку – Федору Михайловичу Достоевскому. Этот юбилей отмечаем не только мы, омичи, но и весь мир. И в этом альбоме удалось создать атмосферу взаимного интереса – здесь и Достоевский, который написал «Записки из мертвого дома» о пребывании в Омске, и все следы, которые теперь обнаруживаются, исследуются, они здесь отображены, - рассказала автор-составитель альбома Лидия Трубицина.

Тираж альбома составил 1 000 экземпляров. Помимо того, что книги поступят во все библиотеки региона, они будут вручены участникам мероприятий, приуроченных к 200-летию писателя, проведение которых планируется в Омске.