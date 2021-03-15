Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Омске

Больше всех готовы платить программистам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Портал SuperJob проанализировал вакансии, которые в последнее время размещают работодатели в разных российских городах и составил рейтинги самых высокооплачиваемых профессий.

В Омске топ-5 выглядит так:

1. Java developer (специалист, основной задачей которого является создание сложных корпоративных систем для обработки данных) – 160 тысяч рублей.

2. Полевой эксперт (специалист, который внедряет самые современные технологии цифрового сельского хозяйства) – 100 тысяч рублей.

3. Начальник отдела кадров – 60 тысяч рублей.

4. Специалист по аналитике и ценообразованию – 55 тысяч рублей.

5. Руководитель направления инженерной поддержки отдела эксплуатации – 50-62 тысячи рублей.

В других городах ситуация аналогичная: в основном выше всего ценятся услуги айтишников. Также востребованы архитекторы, стоматологи, инженеры и специалисты-аграрии.