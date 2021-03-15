Капитан корабля решил стать трейдером и лишился в общей сложности более 5 млн

В общей сложности потерпевший отдал аферистам около 5 млн рублей. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Не задалась карьера игрока на бирже у 43-летнего капитана корабля из Омска. В 2015 году мужчина отдал «трейдерам» 44 тысячи долларов (по сегодняшнему курсу это примерно 3,2 млн рублей). Но внезапного обогащения почему-то не произошло.

Незадачливый омич не смирился с этим и поверил в обещания аферистов из фирмы, базировавшимся в торговом комплексе на улице Фрунзе. В конце декабря 2020-го он перевел на счет еще 2,2 млн рублей, поверив, что это даст возможность снять все находившиеся там средства. Но счет не «разморозился» и обманутый в своих ожиданиях капитан пошел, наконец, в полицию.

– Когда омичу перезвонили из банка и сообщили, что он переводил деньги мошенникам, мужчина обратился в полицию, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.