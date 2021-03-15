В Омске бывшие казармы минобороны продают по сниженной цене

В Омске снова пытаются продать склады, принадлевавшие министерству обороны, которые находятся на улице Карла Маркса, в самом центре города. Там находятся 27 ветхих строений, а общая площадь земли составляет 12,2 тысячи квадратных метров. Территории пытались продать за 54,6 миллионов, но аукцион отменили, а новая цена снизилась до 49,8 миллионов. В аукционе, размещенном на сайте ДОМ.РФ, говорится, что на территории можно построить крытые спортзалы, катки, бассейны и объекты культуры. Эти условия остались такими же как и на прошлых торгах.

Напомним, что 28 февраля прошлого года у старых казарм обрушилась стена. К счастью, тогда никто из прохожих не пострадал, а сами помещения давно не использовались. Завалы тогда разбирали до поздней ночи. Груда старых кирпичей завалили тротуар, чудом никого не придавив.