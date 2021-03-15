«Проводку замыкает, в секции +50»: Омичи пожаловались на жуткие условия жизни в аварийном доме

Ремонт делать в таких условиях просто бессмысленно – обои и штукатурка из-за повышенной влажности осыпаются почти сразу. Фото: «Инцидент Омск»

Если ад и существует, то его филиал на земле расположен в доме на улице 50 лет Профсоюзов, 81 в Омске. Несмотря на то, что эта полуразвалившаяся пятиэтажка уже давно признана аварийной, в ней продолжают жить люди.

Фото: «Инцидент Омск»

Фото: «Инцидент Омск»

Впрочем, жизнью это можно назвать с огромной натяжкой. Судя по всему, в этой малосемейке уже долгое время протекают трубы с кипятком. В результате все помещения заполнены густым паром, потолок покрыт конденсатом из крупных капель воды, на стенах – поросли черной плесени, на полу – прогнившие доски и лужи.

– Дом уже несколько лет считается аварийным, – жалуются в соцсетях несчастные жильцы. – Никто им не занимается, закрывают на него глаза. Жить там стало невозможно, очень страшно. Все парит, электричество замыкает. Потолки, стены и полы насквозь мокрые. В секции +50 градусов, находиться невозможно. Может, хоть тут заметят и уже, что-то сделают.