Появилось видео с места обрушения потолка в омском кинотеатре

Набухший от воды гипсокартон упал посреди холла. Фото: Илья Барановский

Омич, на которого чуть не упал кусок обшивки с потолка «Атриум-Кино», в соцсетях рассказал о произошедшем. Большой кусок обшивки намок из-за протечки крыши и под собственным весом рухнул на пол в холле развлекательного центра.

Сотрудники кинотеатра отреагировали оперативно, практически сразу стали убирать обрушившиеся обломки, когда на потолке еще оставались куски гипсокартона. На предложение обеспокоенного омича отойти, женщины никак не отреагировали. После падения сотрудники огородили только небольшой участок, а чуть позже заставили его высокими рекламными щитами.