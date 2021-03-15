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Общество15 марта 2021 13:20

Появилось видео с места обрушения потолка в омском кинотеатре

Работники заведения оперативно преступили к уборке обломков после падения
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Набухший от воды гипсокартон упал посреди холла. Фото: Илья Барановский

Омич, на которого чуть не упал кусок обшивки с потолка «Атриум-Кино», в соцсетях рассказал о произошедшем. Большой кусок обшивки намок из-за протечки крыши и под собственным весом рухнул на пол в холле развлекательного центра.

Сотрудники кинотеатра отреагировали оперативно, практически сразу стали убирать обрушившиеся обломки, когда на потолке еще оставались куски гипсокартона. На предложение обеспокоенного омича отойти, женщины никак не отреагировали. После падения сотрудники огородили только небольшой участок, а чуть позже заставили его высокими рекламными щитами.