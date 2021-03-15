20 марта «Росводоканал Омск» проведёт день клиента

Абоненты водоканала смогут на очном приёме получить ответы на свои вопросы или заказать необходимые услуги.

Во время очного визита потребители могут получить справки об отсутствии задолженности, актуализировать данные лицевого счёта, предоставить документы о собственниках и приборах учёта, заказать услуг поверки или ввода счётчиков в эксплуатацию, провести перерасчёт из-за временного отсутствия и решить другие вопросы.

Напомним, что на приём можно легко записаться с помощью голосового робота, отсканировав QR-код на оборотной стороне квитанции или через сайт предприятия. Чтобы записаться на приём с помощью голосового робота надо позвонить на номер 53-00-11, нажать цифру 3 и дождаться соединения с автоответчиком. Голосовой робот предложит темы обращения, а далее – доступные для записи даты и время для посещения центрального офиса на улице Маяковского, 2.

- В этом году «День клиента» имеет свои особенности, связанные с эпидемической ситуацией – приём 20 марта будет производиться по предварительной записи. Мероприятие пройдет с 08.00 до 17.00 часов в офисе обслуживания клиентов «Центральный», расположенном на ул. Маяковского, д. 2. А первых 50 собственников жилых помещений, обратившихся за услугой «Поверка индивидуального прибора учета» ждёт акция - при предъявлении паспорта им будет предоставлена скидка 20%, - рассказывает коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

С января очный приём потребителей ведётся в двух офисах – на ул. Маяковского, 2 и ул. Малунцева, 30. Талоны размещаются на сайте каждую пятницу. И хотя пандемия отступает, но заботясь о здоровье омичей, сотрудники предприятия просят клиентов при визите в офисы соблюдать социальную дистанцию и не забывать о средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

Режим работы офисов

Центральный офис, ул. Маяковского, д. 2:

Пн. - ср.: 8.00 - 18.00,

Чт.: неприёмный день,

Пт.: 8.00 - 18.00 без обеда;

Сб.: 8.00 - 13.30,

Вс. - выходной.

Офис «Малунцева, 30»:

Пн. - ср.: 9.00 -18.00,

Чт.: неприёмный день,

Пт.: 9.00- 17.00, без обеда

Сб., вс. – выходной.

Режим работы кассы Центрального офиса (ул. Маяковского, д. 2):

Пн. - пт. 08.00 - 18.00 ч.,

Сб. 08.00 - 12.00 ч.,

Вс. – выходной.