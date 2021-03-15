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Общество15 марта 2021 12:44

В Омской области станет на три незаконные свалки меньше

Чтобы их убрать, омичам пришлось пойти в суд
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Главам районов придется убрать мусор и обустроить площадки для его сбора.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Жители сразу трех сел обратились за помощью в прокуратуру с жалобами на несанкционированные свалки. Мусор складировали без соблюдения норм, что могло привести к загрязнению окружающей среды, к такому выводу пришли специалисты после проверки территории Большеуковского района. Также наличие свалок свидетельствует о ненадлежащем содержании территорий поселков. Свалки нашли на территории Большеуковского, Аевского и Фирстовского сельских поселений.

Районный суд рассмотрел все собранные доказательства и обязал глав поселений убрать незаконные свалки. За исполнением решения суда следят представители прокуратуры.