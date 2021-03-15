За сутки в Омской области выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом

В Омской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Областной минздрав обнародовал данные о заболеваемости коронавирусом на понедельник, 15 марта.

По информации ведомства, за минувшие сутки в регионе добавилось еще 85 новых заразившихся (всего 42 278). За этот же период 36 пациентов полностью выздоровели (33 196 за весь период), трое скончались (в общей сложности 1 270 человек).

При этом список районов, где выявляют ковид с каждым днем сокращается, основной очаг заболеваемости сейчас концентрируется в областном центре.

География новых случаев выглядит так:

- Омск – 68;

- Омский район – 11;

- Муромцевский район – 2;

- Крутинский, Полтавский, Тевризский, Шербакульский районы – по одному новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.