За сутки в Омской области выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом

В Омской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Областной минздрав обнародовал данные о заболеваемости коронавирусом на понедельник, 15 марта.
По информации ведомства, за минувшие сутки в регионе добавилось еще 85 новых заразившихся (всего 42 278). За этот же период 36 пациентов полностью выздоровели (33 196 за весь период), трое скончались (в общей сложности 1 270 человек).
При этом список районов, где выявляют ковид с каждым днем сокращается, основной очаг заболеваемости сейчас концентрируется в областном центре.
География новых случаев выглядит так:
- Омск – 68;
- Омский район – 11;
- Муромцевский район – 2;
- Крутинский, Полтавский, Тевризский, Шербакульский районы – по одному новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.