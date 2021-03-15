Жители Омской области пожаловались, что им приходится пить протухшую воду

Жители Черлакского района пожаловались на некачественную питьевую воду. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Жители деревни Золотухино в Черлакском районе Омской области пожаловались на некачественную питьевую воду. По мнению людей, жидкость отдавала чем-то тухлым, по запаху похожим на сероводород. И заподозрили, что виной всему может быть установленное у них в населенном пункте новое оборудование.

– По информации администрации Черлакского района, в 2020 году на насосное оборудование водозаборной скважины д. Золотухино установлен модуль частотного регулирования, при этом из схемы водоснабжения выведена водонапорная башня В результате затраты на электроэнергию в централизованную сеть водоснабжения снизились более чем в 5 раз, – сообщает пресс-служба областного минэнерго. – Данное мероприятие коснулось только оборудования водоснабжения. Ни источник водоснабжения, ни водопроводные сети при этом не затрагиваются. Соответственно, изменить качество воды в скважине и в водопроводе установкой модуля не может. МУП «Тепловодоснабжение» были исследованы пробы воды в водопроводных сетях д. Золотухино. Превышения содержания сероводорода в воде не установлено.

Также сообщается, что по вопросам, связанным с некачественной питьевой водой, следует обращаться на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Омского муниципального района по телефонам: 8 (3812) 68-22-23, 8 (3812) 68-42-52.