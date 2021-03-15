С начала года 17 человек погибли в пожарах, возникших из-за сигарет

Из-за сигарет случилось около 30 серьезных пожаров. Фото: Олег Укладов

В МЧС подсчитали, что только с начала этого года в Омске сигареты стали причиной 29 пожаров. В них погибли 17 человек, 35 эвакуировали пожарные, а 89 смогли покинуть опасную зону самостоятельно.

- Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности или мебель, отсюда и возгорание. Как правило, в этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги или погибает, отравившись продуктами горения. Потому следует запомнить, что крайне опасно курить дома, особенно в нетрезвом состоянии, - подчеркнула в пресс-службе ведомства.

Спасатели напомнили, что тушить окурки нужно в пепельнице, а также не следует выбрасывать их из окон и балконов. В таком случае они тоже могут стать причиной пожара.