Прививку «Спутник V» получили уже 52 тысячи омичей

Поставить прививку может любой желающий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом резко снизился. Власти постепенно вводят дополнительные послабления. Продолжается и вакцинация омичей прививкой «Спутник V». В региональном минздраве накануне озвучили данные о том, сколько сибиряков уже получили препарат.

- 52 515 омичей получили прививку от коронавируса в Омском регионе из них 31 633 человек привиты обеими компонентами вакцины. Спутник V» (ГамКовидВак) — первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Препарат зарегистрирован уже более чем в 50 странах. Эффективность вакцины на уровне 91,6%, - рассказали в омском минздраве.