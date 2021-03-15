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Общество15 марта 2021 10:20

Прививку «Спутник V» получили уже 52 тысячи омичей

Вакцинация населения продолжается
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Поставить прививку может любой желающий.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом резко снизился. Власти постепенно вводят дополнительные послабления. Продолжается и вакцинация омичей прививкой «Спутник V». В региональном минздраве накануне озвучили данные о том, сколько сибиряков уже получили препарат.

- 52 515 омичей получили прививку от коронавируса в Омском регионе из них 31 633 человек привиты обеими компонентами вакцины. Спутник V» (ГамКовидВак) — первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Препарат зарегистрирован уже более чем в 50 странах. Эффективность вакцины на уровне 91,6%, - рассказали в омском минздраве.