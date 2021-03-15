Омич пытался получить прибыль от игры на бирже, но лишился 2 миллионов

чтобы вернуть доллары, омича попросили вложиться в биткоины. В итоге он потерял все. Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию обратился 43-летний омич, рассказав, что лишился крупной суммы денег. 5 лет назад, в 2015 году он положил 44 тысячи долларов на счет на платформе для инвестиций. Тогда же он заключил договор с фирмой, оказывающей услуги трейдера-консультанта. После этого омич не обращался к своему счету и впоследствии выяснил, что его заблокировали.

Мошенники вышли на омича в конце 2020 года. Они предложили помощь в выводе средств с заблокированного счета, но поставили несколько условий. Оказалось, им нужен был криптовалютный кошелек с определенным уровнем. По указаниям мошенников за месяц омич перевел на счет кошелька более 2,2 миллионов рублей, но даже не заподозрил, что связался с преступниками. На подозрительные переводы обратили сотрудники банка, в котором мужчина обслуживался. Они и сообщили клиенту, что он переводит деньги мошенникам. После этого мужчина обратился в полицию, уточнили в пресс-службе ведомства. Сейчас по факту мошенничества проводится расследование.