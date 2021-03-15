В Омске снова затопило дорогу в поселке Новоалександровском

Так сейчас выглядят окрестности улицы Новоалександровской. Фото: «ЧП Омск»

Снег в Омской области еще только начинает таять, а поселок Новоалександровский на окраине Омска снова превратился в Венецию. И причина, скорее всего, не в приходе весны.

Местные жители жалуются, что одноименная улица в этом населенном пункте уже несколько раз за зиму превращалась сначала в реку, а потом в каток. Люди подозревают, что причина в старых трубах, на которых периодически происходят аварии.

– Зола с кипятком бежит в частное озеро, – рассказывает автор записи. – Там происходит всю зимы – раз в неделю.

Комментаторы в соцсетях, где разместили пост с жалобой, в свою очередь интересуются, кто будет платить за воду, которая утекает в никуда.