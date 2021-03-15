В Омске будут судит воровку-рецидивистку за 41 кражу

Это уже не первое дело о серии краж для омички. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировском районном суде Омска будут судить 33-летнюю омичку, которая совершила 41 кражу из омских магазинов.

В ходе следствия было установлено, что с августа по ноябрь 2020 года омичка заглядывала в разные магазины и совершила 41 кражу. Она выносила абсолютно разные вещи от еды до мелкой бытовой техники, интерес для омички представляли также одежда и косметика. Общий ущерб от ее действий составил около 304 тысяч рублей.

В преступлениях женщина призналась и рассказала следователям обо всех эпизодах. Оказалось, что она уже была судима за кражи ранее, но тогда ее поймали значительно раньше. Женщина успела совершить всего 27 краж. Сейчас ее дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры.