В Омске вынесли приговор бывшему УФСИНовцу, убившему старшего по дому за мусор во дворе

Омича отправили в колонию строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальный конфликт, закончившийся трагедией, произошел прошлым летом в омском дворе. Один из жильцов занимался благоустройством парковки и разбил там клумбы.

34-летнего мужчину разозлило, что старший по дому выбрасывает мусор прямо в цветы. Во время ссоры он стукнул оппонента кулаком, а потом еще ударил по голове попавшим под руку поленом.

После этого пострадавшего увезли в больницу, где он вскоре скончался. Нападавшего судили.

– Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, в качестве дополнительного наказания назначено ограничение свободы на 1 год, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – Кроме того, суд взыскал с него в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 1,2 млн рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу и может быть обжалован.