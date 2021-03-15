Для погашения долга за газ у абонента-неплательщика изъяли автомобиль

Для погашения задолженности за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Омск» на сумму более 45000 рублей сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов по Омской области изъяли автомобиль у абонента-неплательщика.

С целью взыскания с абонента задолженности за газ, образовавшейся в период с 01.02.2019 г. по 20.02.2020 г., «Газпром межрегионгаз Омск» обратился в мировой суд для вынесения судебного приказа об удовлетворении заявленных требований. Судебный акт был направлен в службу судебных приставов для исполнения предписания.

Должник нарушил сроки выполнения требования судебных приставов о погашении задолженности за газ в течение пяти дней, поэтому долг взыскан принудительно. Денежные средства, полученные от реализации изъятого автомобиля, направлены на погашение долгов по исполнительному производству.