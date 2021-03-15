Ребенку, выжившему на страшном пожаре в Омской области, проведут пластическую операцию

Омские медики планируют пластическую операцию для малыша. Фото: Иван ПРОХОРОВ

О страшном пожаре, произошедшем в Омской области в селе Большие Уки, стало известно несколько дней назад. Огонь унес жизни молодой матери и двух ее детей 5 и 3 лет. Спастись из горящего дома тогда удалось только 23-летнему отцу семейства и 5-месячному ребенку. Мужчина не пострадал, а вот за жизнь малыша несколько дней боролись омские медики. Сегодня стало известно, что из отделения реанимации ребенка перевели в общую палату.

- Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время мальчику ещё предстоит пластическая операция по восстановлению кожи на кистях рук. Процент поражения тканей у ребёнка небольшой , поэтому особой сложности она не представляет. С малышом в отделении находится бабушка Татьяна Юрьевна, которая помогает медсёстрам ухаживать за ним, кормить. Можно сказать, что ребёнок идёт на поправку, что нас - врачей не может не радовать, - рассказал о состоянии младенца заведующий ожоговым центром БСМП 1 Анатолий Ковалевский.

Напомним, что в причинах пожара разбираются следователи. По их данным все произошло из-за канистры бензина, которая осталась без присмотра возле печи. Из-за этого к ответственности хотят привлечь 23-летного отца ребенка, который и принес канистру в дом.