Через неделю после освобождения из колонии омич изнасиловал знакомую

Омич провел на свободе ровно неделю и снова совершил преступление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области расследуют дело об изнасиловании. Как стало известно следователям, 28-летний житель Седельниковского района из одноименного села 5 марта освободился из заключения, где провел 9 лет и 4 месяца за убийство и угрозы расправой. На свободе омич провел всего лишь неделю. 12 марта он совершил новое преступление. Мужчина находился в гостях у 35-летней знакомой, которую в ходе посиделок изнасиловал. Помешать ему не смогла и пожилая мать женщины, которая тоже находилась в доме. Ее мужчина просто запугал.

Остановить преступление смогли полицейские, которые уже разыскивали омича за неявку в полицию, сообщили в пресс-службе следственного комитета. После освобождения мужчина должен был регулярно отмечаться в местном участке, но в тот день не сделал этого. Сейчас подозреваемого снова взяли под стражу. Расследование его нового преступления продолжается.