Уровень безработицы в Омске превысил среднероссийский

Безработица в Омске выше, чем в среднем по России, а работу можно найти быстрее. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Поиски работы в любом случае дело не из легких. Для многих оно становится серьезным испытанием и не просто так. Аналитики из «РИА Новости» подсчитали, что уровень безработицы в Омской области превысил общероссийский на 2,5%.

По данным исследования в среднем по России безработица составляет около 5,9% в то время как в Омске они составили 8,5%. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 1,6%. А чтобы найти новую работу омичам в среднем приходится потратить почти 4,5 месяцев. В этом омичам повезло, среднее время поиска нового места по России согласно исследованию составляет около 7 месяцев.