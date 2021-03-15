«Лучшая постная пища – молитва, лучшее питье – слезы»: Омский митрополит дал наставления в начале поста

Накануне, 14 марта, омичи, как и остальные россияне, проводили зиму и отметили Масленицу. В понедельник, 15 марта, у православных верующих начался Великий пост. Он длится 40 дней и считается одним из самых строгих в году. Этот период предшествует главному празднику – Воскресению Господню.

В начале поста омский митрополит Владимир дал наставления своим прихожанам и предостерег от того, чтобы они делали акцент исключительно на соблюдении строгой диеты. Пользы от этого для души не будет никакой, считает священнослужитель.

– Некоторые постящиеся, к сожалению, во время поста думают о теле, о телесном даже больше, чем до поста: думают о том, как, когда и чего им поесть, постоянно прислушиваются к своему телу, хорошо ли оно переносит пост, не повредил ли он ему, – приводит слова митрополита сайт Омской епархии. – Конечно, не нужно полностью забывать о теле, о своем здоровье: но не нужно подменять пост этой заботой. [...] Лучшая постная пища для души – это молитва; лучшее питье для нее – слезы; лучшая трапезная для нее – храм. Насыщайте душу молитвой, утоляйте ее жажду благодатной водой покаяния, чаще питайте ее за прекрасной братской трапезой Церковных служб.