Полиция разыскивает омича сбившего ребенка и уехавшего с места аварии

Жителей Кировского округа просят помочь в поисках водителя, который сбил малалетнего ребёнка и уехал с места аварии. Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, инцидент произошёл 14 марта около 14:40 на улице 4-я Лесоповал, недалеко от остановки Ясная Поляна в частном секторе. Там, в районе дома 24 водитель ВАЗ-2115 сбил ребёнка, катавшегося на горке. 9-летнему малышу понадобилась помощь медиков, но водитель даже не попытался вызвать скорую. Он просто уехал с места происшествия, а ребёнку помогли другие люди.

Очевидцев ДТП просят откликнуться и сообщить подробности в полицию по телефонам 79-35-04 и 79-20-10, или 02.