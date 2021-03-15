Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей на этой неделе

Ночами все еще будет подмораживать: температура может опускаться ниже -10. Фото: Станислав МУХИН

Никак не сдается зима. На календаре середина марта, а в ближайшую ночь с 15 на 16 марта омичей ждет 20-градусный мороз. На этой неделе это будут последние холода. Далее температура воздуха должна только повышаться. На 16 и 17 марта прогнозируют всего -4...-6. А к концу рабочей недели потеплеет еще сильнее: на 19 и 20 марта обещают -1...-3. Однако дни выдадутся снежными - будут идти осадки разной интенсивности.

Ночами все еще будет подмораживать: температура может опускаться ниже -10.

- Начало недели будет умеренно морозным. Однако днем температура воздуха будет повышаться до слабо отрицательных значений. Несмотря на то, что нас ожидает холодный период, приближение весны уже ощущается. Под воздействием активного солнца происходит оседание снега, на дорогах выступает вода, - рассказала .