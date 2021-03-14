В Омске могут открыть три новых кладбища

По мнению администрации, дефицита мест на кладбищах в ближайшее время не будет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пандемия коронавируса, который каждый день уносит по несколько жизней омичей, сделала достаточно острой проблему с количеством свободных мест на кладбищах. Некоторые из владельцев похоронных агентств высказывали опасения, что земли хватит максимум до осени. Но в мэрии такие пессимистичные прогнозы не разделяют. По данным властей, на 10 действующих кладбищах в Омской области, постоянно проходят захоронения и места должно хватить на несколько лет. Но администрация не отрицает, что дефицит все же может возникнуть.

Чтобы этого избежать, в Омске обсуждают возможность в ближайшее время построить три новых кладбища.

- В настоящее время в администрации города решается вопрос о строительстве новых кладбищ на земельных участках вблизи Ново-Кировского (19,0 га) и Западного кладбищ города Омска (11,0 га), являющихся землями специального назначения для размещения кладбищ. Также совместно с Администрацией Омского муниципального района Омской области прорабатывается вопрос о предоставлении земельного участка, расположенного на территории Омского муниципального района Омской области, вблизи Юго-Восточного кладбища города Омска, в постоянное (бессрочное) пользование БУ г. Омска «Комбинат специальных услуг», - отметили в пресс-службе администрации.

Уже известно, что проектирование Западного кладбища наметили на 2021 год, а строительство смогут начать уже в следующем году.