Омичка взяла крупный кредит по указаниям из мессенджера

Омичка получила несколько кредитных карт, но деньгами с них не смогла воспользоваться. Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне в полицию обратилась омичка с заявлением о дистанционном мошенничестве. Женщина рассказала, что получила звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил об одобренном кредите. Женщина отказываться не стала, также ее не смутила просьба перенести все дальнейшее общение в мессенджер. Это мошенник ловко объяснил необходимостью проверки добросовестности банков и защиты личных данных.

Чтобы получить "кредит" омичка оформила несколько кредитных карт в разных банках, сняла с них все доступные средства и перевела на безопасный счет. Мошенник заверил, что позже деньги вернуться женщине в полном размере. Таким образом омичка оказалась должна нескольким банкам более 260 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе полиции.

Сейчас проводится следствие. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.