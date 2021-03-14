«Состояние средней тяжести»: стало известно о состоянии пострадавшего в аварии под Омском чиновника

За здоровьем пострадавших наблюдают медики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне стало известно об аварии, произошедшей на трассе Омск-Марьяновка. Там столкнулись да автомобиля. По предварительным данным один из них не справился с управлением и вылетел на встречку. В результате в больнице оказались два человека, одним из которых, как выяснили позднее, был директор департамента спорта администрации омска Константин Мельников.

Сейчас он и второй пострадавший находятся в БСМП-1, под наблюдением медиков.

- По уточненный информации, в аварии пострадали трое человек, один из которых отказался от госпитализации. Двое, в том числе Константин Мельников, находятся в реанимации БСМП 1. Состояние средней тяжести. Все необходимые силы и средства для оказания помощи этим и другим пациентам, находящимся на лечении в БСМП 1, имеются в полном объеме, - уточнили в пресс-службе минздрава.