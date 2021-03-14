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Общество14 марта 2021 7:34

В Омске опиатами отравился 13-летний школьник

Его вовремя доставили в больницу
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Здоровьем ребенка сейчас занимаются медики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в полицию поступило очередное сообщение из больницы о том, что к ним поступил подросток с признаками отравления наркотиками. Полиция выяснила, что пострадавшим оказался 13-летний школьник. Он совсем немного не дошел до дома, когда почувствовал себя плохо. Отсутствие сына встревожило мать, которая отправилась на его поиски. Именно женщина нашла ребенка и вызвала скорую. В полиции предполагают, что отравился веществом из группы опиатов.

На прошедшей неделе уже был зафиксирован случай, отравления подростка наркотиками. Тогда 17-летнему парню стало плохо в салоне общественного транспорта. Ему помогли пассажиры, вызвав скорую.