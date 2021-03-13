Омский кадетский корпус объявил о наборе учеников в этом году

Стать кадетами в этом году смогут только ученики 5-7 классов. Фото: Анна САДОВНИКОВА

До недавнего времени было не известно, будут ли в этом году объявлять набор кадетов в Омский кадетский корпус. Этим вопросом активно интересовались омичи, но никакой точной информации не было. Сейчас же стало известно, что в 2021 учебном году в омское кадетское училище смогут поступить 240 человек. Министерство обороны РФ опубликовало приказ о плане набора кадетов, где указано, что в Омске на места в училище смогут претендовать ученики 5-7 классов.

Напомним, что в прошлом году в кадетский корпус не набирали учеников. Это было связано с закрытием старого здания, которое находится в центре города на улице Ленина. Его признали аварийным и закрыли, а всех студентов отправили в другие города. Сейчас к концу подходит строительство нового корпуса, который расположился недалеко от парка Победы на Левом берегу. Планируется, что именно там кадеты смогут начать занятия уже в сентябре.

Документы у абитуриентов начнут принимать с 15 апреля. Поступающим придется сдать экзамены по математике, русскому и иностранному языкам, а также нормативы по физкультуре. Еще придется пройти психологическое тестирование.