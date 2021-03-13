Под окнами многоэтажки в Омске из-за прорыва канализации обвалилась земля

Устранением аварии занимаются уже вторую неделю. Фото: скриншот с видео

Накануне в соцсетях появилось тревожное сообщение от одного из жителей дома №24 на улице Кемеровская. Омич рассказал, что несколько дней назад, 28 февраля, прямо под окнами его дома провалилась земля. К счастью, никто не пострадал, даже успели вытащить автомобиль, который был припаркован на этом месте. Но после инцидента жильцы не только лишились парковки, но и приобрели котлован под окнами.

- На следующий день после обрушения приехали сотрудники водоканала и выкопали небольшой котлован. Причиной обрушения является разрушение городской канализации и размыв грунта ей. В настоящее время никаких работ по ликвидации аварии не проводится и котлован с каждым днем увеличивается, на улице ужасный запах, идёт постоянное загрязнение почвы стоками, - пожаловался местный житель.

В комментариях другие жители района также отметили, что постоянно чувствуют неприятный запах, но технику и рабочих все же замечают. Один из комментаторов, который сталкивался с подобной проблемой, рассказал, что на ее решение понадобилось довольно много времени.

- На улице Арсеньева такое было год назад, устранили за 8 месяцев, - написал он.

28 февраля вблизи дома по ул. Кемеровская д. 24 произошёл провал земляного полотна парковки под машиной. Машину успели вовремя вытащить. На следующий день приехали сотрудники водоканала и выкопали не большой котлован. Причиной обрушения является разрушение городской канализации и размыв грунта ей. В настоящее время никаких работ по ликвидации аварии не проводится и котлован с каждым днем увеличивается, на улице ужасный запах, идёт постоянное загрязнение почвы стоками. Анонимно пожалуйста.